Китайский клуб предложил за Роналду 300 миллионов евро

«Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь», — заявил Мендеш.

По информации испанских СМИ, в Мадриде Роналду зарабатывает 427 тысяч евро в неделю. При этом он не является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Обладатель самой большой зарплаты — аргентинский форвард китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси (577 тысяч евро в неделю).

12 декабря Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. Для него этот «Золотой мяч» стал четвертым в карьере (2008, 2013, 2014, 2016). Больше только у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси — пять (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).