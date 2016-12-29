У мужчин драматичнейшее противостояние чемпиона прошлого сезона "Сельвера" и вице-чемпиона "Пярну" завершилось победой представителей летней столицы со счетом 3:2, сообщает rus.err.ee.

Пярнусцы уступили первую партию 20:25, затем выиграли две подряд с одинаковым счетом — 25:21, позволили "Сельверу" сравнять — 22:25 и, наконец, одолели соперника в пятом, решающем сете — 15:12.

Пярнусцы выиграли Кубок Эстонии третий год подряд.

Обладателем женского Кубка Эстонии стала команда "Кохила" в финале со счетом 3:1 переигравшая ТТУ. Фотографии этой игры можно посмотреть здесь.