Смотрите, как за 89 долларов полностью преобразить спальню

Парень - ярый фанат американского футбола и поэтому в его комнате пробладали цвета любимой команды и спортивные сувениры в качестве аксессуаров.

Так как с годами его пристрастия не поменялись, цветовая гамма комнаты осталась прежней. Комната посвежела и приобрела немного более взрослый вид.

Спальня после ремонта. Фото: www.savvyapron.com

Мама мальчика по имени Шерри выделила на обновление всего 100 долларов, а это меньше, чем 100 евро будет, причем в конце концов выяснилось, что расходы составили всего 89 долларов.

Покраска кровати: $3

$3 Комод и тумбочка: $38 (куплены в магазине подержанных вещей)

$38 (куплены в магазине подержанных вещей) Торшер: $9 (собран из станины старого телескопа и потолочного плафона, обе вещи куплены на блошином рынке)

$9 (собран из станины старого телескопа и потолочного плафона, обе вещи куплены на блошином рынке) Полки: $15 (сделаны собственноручно)

$15 (сделаны собственноручно) Зеркало: $15 (куплено в магазине подержанных вещей)

$15 (куплено в магазине подержанных вещей) Dekoratiivpadjad: $9 (куплены в магазине подержанных вещей)

ИТОГО: $89

Краска для стен уже была когда-то приобретена для другого ремонта, поэтому расходы ее не коснулись. Мелкие предметы для дизайна тоже принесены из других комнат дома.

Справа - торшер, собранный из подержанных предметов. Foto: www.savvyapron.com

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