Главная конкурентка Келли Сильдару пропустит соревнования X-games

На проходившем в Чили этапе Кубка мира Кристиансен повредила колено и легла на операционный стол. Несмотря на то, что в ноябре она вернулась к тренировкам, из-за новой травмы ей снова придется обратиться к врачам. На восстановление потребуется около полугода, а это значит, что спортсменка пропустит соревнования в Аспене и Лиллехаммере, пишет Postimees.

«Она говорила, что возлагает большие надежды на 2018 год», - поведал отец и одновременно тренер Келли - Тынис Сильдару. По его словам, норвежка хочет набрать форму к следующей зимней Олимпиаде.

«После предыдущей травмы я смогла потренироваться около трех недель. Потом в колене появилось какое-то чувство дискомфорта, поэтому я решила обратиться к врачу. Снимки показали, что ситуация серьезнее, чем мы предполагали», - рассказала двукратная победительница X-games Кристиансен норвежскому изданию VG.