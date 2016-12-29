Захарова назвала администрацию Обамы неудачниками и анонсировала ответные меры на санкции

"Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме, - это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", - говорится в сообщении, которое цитирует Newsru.com.

По словам Захаровой, Обама не смог вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене и под конец президентского срока поставил "вместо элегантной точки жирную кляксу".

Об ответных мерах на новые американские санкции и выдворение из США 35 российских дипломатов будет объявлено в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ. "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала она накануне.

Кроме того, Захарова высказала слова солидарности в адрес госсекретаря США Джона Керри. По ее мнению, из всей действующей администрации Обамы только он пытался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.

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