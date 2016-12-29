Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!

Несколько месяцев назад, движимая желанием сбагрить детскую коляску, я присоединилась к одной из многочисленных групп «Куплю-продам-отдам в добрые руки». Прежде опыта пребывания в таких сообществах я не имела, если не считать группы «для молодых мамочек», к которой меня ещё во время беременности присоединила заботливая коллега и откуда я через два дня бежала с криками ужаса.

Думаю, у девяноста процентов из нас есть метки, по которым мы, иногда даже подсознательно, определяем человека «не нашего круга». Для кого-то это несовпадение вкусов, для кого-то – политические взгляды, для третьих – этикет поведения в определенных ситуациях. Из меня мерзкий снобяра начинает лезть в ответ на определённые речевые ошибки. А без выражений «дать сисю», «доча и сыночка», а также «одеть на ребёнка» обходится редкий текст для мам даже и на просеянных редакторами сайтах.

А ещё эти вечненькие, гаденькие, неуместненькие уменьшительно-ласкательненькие суффиксики, которыми обильно удобрена любая статья для молодых «мамочек»! Это не считая откровенной ереси отдельных советов и вопросов, вроде «ни в коем случае не кладите ребенка спать на балконе, там очень плохая аура, так как на балконе хранят ненужные вещи» или «правда ли, что если мазать пупок зеленкой, можно сглазить младенца?»… (Клянусь, никакой авторской гиперболы, все так и было). Продраться сквозь все эти тернии к звездам действительно полезного родительского опыта практически невозможно.

В общем, чего-то подобного я ожидала и от группы "Куплю-продам", а поскольку момент избавления от коляски затягивался, приготовилась сжать зубы и терпеть периодическое появление постов из нее в моей фейсбук-ленте. Однако постепенно я стала замечать, что эти публикации стали для меня неиссякаемым источником тихой радости и жизненной мудрости, которыми так и тянет поделиться с окружающими. Сразу оговорюсь, что хотя в этой группе я узнала про существование такого предмета одежды как «копешон», а также свела близкое знакомство со страшным зверем по имени «кокраз», но зацикливаться на правописании не буду.

Итак, продает народ буквально всё: от улиток-альбиносов до снежинок самодельных самовывозом (судя по погоде, на снежинки пока никто не польстился). Если продаются духи, то рядом непременно имеется приписка «оригинал». Если б не она, я бы никогда и не задумалась: у нас что, люди массово душатся не оригиналом? Где берут?

«Новые детские конвертики – голубой для мальчика, розовый на девочку» поначалу ничего такого не предвещали. Но постойте – «на свадьбу»? У нас что, есть экстремалы, спешащие поженить детей сразу после роддома? Чтобы, так сказать, дважды в ЗАГС не ходить – сначала за свидетельством о рождении, потом о браке? Оказалось, конвертики нужны «для сбора денег на первенца». А если собирали, положим, на мальчика, а родилась девочка? А если вообще не наскребли? Хорошо, что об этой доброй традиции не знала моя подруга, которая едва вовсе не отказалась выходить замуж, услышав, что некоторые весельчаки имеют привычку распивать шампанское из туфельки невесты. Узнав, как ещё развлекаются на свадьбу чадолюбивые славяне, эта впечатлительная особа до сих пор сидела бы в холостячках.

Да, кстати о славянах. "Продаются волосы славянские". От этого предложения историческая память начинает гонять вдоль позвоночника стаи мурашек.

Или вот: «продается бенгальский мальчик». Кто о чем подумал? У меня, видимо по аналогии с вийральтовским мальчиком с верблюдом, в воображении немедленно возникла гравюра не то статуя. Читаю дальше: «возраст 3,5 месяца». Тут мне стало нехорошо – как всегда не вовремя возникли вроде бы поутихшие материнские гормоны. Оказалось, речь шла о котятах бенгальской породы. Впрочем, если серьёзно, то идея продавать живых существ в одной категории со шмотками и девайсами все же кажется мне не самой хорошей.

Продолжая тему животных. «Предлагаю жакет вязаный LiLu, шиншилл». Если вязаный, то почему «шиншилл»? А вот не радуйтесь, злоязычные комментаторы, которые как пить дать заклеймили дурную тетку позором, еще на стадии «оригинального парфюма». Я таки погуглила. И я таки знаю теперь, что «шиншилла» – это такой тип вязки, он же «азиатский колосок». Но тогда тем более непонятно, как хозяйка жакета поняла, что он таки самец.

Следующий лот, конечно, лучше смотрелся бы вместе с фотографией, но и без неё достоин упоминания. «Розовое, очень элегантное платье, подойдёт подружке невесты или ее маме. Отстегивающийся верх делает платье ещё интереснее». Фотография чего-то действительно очень розового и очень обтягивающего чьи-то очень пышные формы, лишенные головы, красноречиво подтверждала: топлесс «подружка невесты или – даже не будем задумываться, чья именно, невесты или подружки – мама» в этом великолепии смотрелась бы и вовсе сногсшибательно.

Но до сих пор моим любимым, скромным и прелестным экземпляром в этой коллекции наблюдений остаются «новые сказки А. Пушкина». С новым счастьем вас, Александр Сергеевич! Ждём с нетерпением!