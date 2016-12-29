Михкельсон написал в Фейсбук, что очередная встреча Яны Тоом с Асадом не стала для него сюрпризом, передает новостной портал ERR.

"Она уже давно позиционирует себя как сторонник и пропагандист политики Кремля как в Европейском парламенте, так и в Эстонии. Тоом, по сути, вовлечена в создаваемый Кремлем новый международный "Интернационал", в который входят прежде всего европейские правые политические партии и политики, киноактеры и другие, которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в полезных идиотов", пишет Михкельсон.