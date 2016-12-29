Теннисистка Серена Уильямс выходит замуж за предпринимателя армянского происхождения

Подробности сделанного ей предложения 35-летняя американка довела до своих поклонников в стихотворной форме на том же сайте Reddit:

"Я пришла домой поздно, кто-то упаковал мои вещи. На улице меня ждет карета. Пункт назначения - Рим. Место, где нас впервые свела судьба. Что ж, круг замкнулся. Мы познакомились за тем же столиком, где я вновь увидела его. Он опустился на одно колено и произнес четыре главных слова, а я ответила: "Да!"

Четырехкратная олимпийская чемпионка и 38-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс в настоящее время занимает второе место в рейтинге WTA.

33-летний Оганян - американский предприниматель, активист и инвестор, автор книг и радиопередач. Родился в Нью-Йорке, живет в Сан-Франциско. Информация о его близких отношениях с Уильямс впервые появилась осенью 2015 года. Пара никогда не обсуждала их публично.

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