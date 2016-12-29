Отпуск отменяется: часть европейских горнолыжных курортов остались без снега

По мнению метеорологов, из‑за аномально высокой температуры воздуха маловероятно, что до конца года выпадет много снега. К примеру, в Рождество в кантоне Тичино было +20,9 °C — рекордный показатель за 40 лет. В кантонах Вале и Граубюнден воздух прогрелся до +12—15 °C, пишет Рамблер/Путешествия.

Несколько курортов, в том числе популярный Шарме, где снег не выпадал с 19 декабря, закрылись.

Похожая ситуация наблюдалась в прошлом зимнем сезоне, когда снежные осадки появились только к середине января.

2016-й вошел в десятку самых теплых годов за все время наблюдений в Швейцарии, которые ведутся с 1864 года.

Похожая ситуация наблюдается и во Франции: часть трасс на горнолыжных курортах страны оказалась полностью без снежного покрова. Причина — в высоких температурах, не характерных для сезона. Больше всего пострадали курорты в Центральном массиве, в Вогезах и Юра. Мало снега и на курортах в Пиренеях. И хотя в Альпах выпало больше снега, лыжникам приходится высоко забираться, чтобы его найти.