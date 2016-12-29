Департамент шоссейных дорог в новом году хочет начать реконструкцию Таллиннской окружной дороги

Как сообщается на домашней странице ведомства, ремонтно-строительные работы будут проводиться на трех первых километрах Таллиннской окружной дороги. Предстоит реконструировать 2,25 километров дорожного полотна, а также перестроить данный участок дороги в четырехполосный.

В планах также строительство железнодорожного путепровода Вяо и туннеля в Венекюла, укладка 83 000 квадратных метров верхнего защитного слоя.

Длительность строительных работ должна составить 76 месяцев. Стоимость договора подряда не оглашается, однако для участия в конкурсе необходимо перечислить департаменту залог в 105 тыс евро.

Предложения по конкурсу следует направлять до утра 8 февраля.