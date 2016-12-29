Видео: вратарь ЦСКА Акинфеев получил от Деда Мороза странный подарок

Вратарю московской команды и национальной сборной России по футболу Игорю Акинфееву досталась тарелка с сухарями. В 2016 году голкипер установил рекорд сборной по количеству "сухих" матчей в истории команд СССР, СНГ и России. Он достиг отметки в 45 матчей, превзойдя достижение Рината Дасаева (44).

Бразильскому защитнику армейцев Марио Фернандесу, который в 2016 году стал гражданином РФ, Дед Мороз подарил португальско-русский словарь.

Сербский полузащитник красно-белых Зоран Тошич получил в подарок баскетбольный мяч, а 18-летний форвард Федор Чалов - детское шампанское.

Напомним, что в уходящем году московский ЦСКА в шестой раз стал чемпионом России по футболу.