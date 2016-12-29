Крошечные дома в лесу: отличные фотографии

Клиенты фирмы - мечтающие сбежать от цифровой зависимости и попробовать на вкус жизнь в крошечном домике на лоне природе. Getaway в настоящее время имеет три модели домов, каждая из которых названа в честь бабушки одного из членов коллектива.

Вагончик площадью 15 квадратных метров, установленный в лесу недалеко от Бостона, США, задуман как гибкое жилье с многофункциональным внутренним пространством. Интерьер включает в себя нескольких уровней, каждый из которых наделен определенными функциями, а способ их использования зависит от желания хозяина.

Фото: hqroom.ru

Так, поверхность для сидения становится спальным местом или зоной для еды, или даже платформой, по которой ходят. Домик оснащён необходимыми для жизни сантехническими и электрическими системами, а также газовым отоплением.

Загородные жилища Getaway являются частью набирающего силу движения «крошечный дом», последователи которого выступают за простую жизнь в маленьких конструкциях.

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