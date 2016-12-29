Reuters: российские агентства умолчали об участии России в авиаударах в первый день перемирия в Сирии

Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкий Генштаб, российская авиация за последние сутки нанесла три авиаудара по позициям "Исламского государства" в районе города Эль-Баб. Эта бомбардировка стала первым случаем, когда Россия поддержала военную операцию Турции на территории Сирии, отмечает агентство, которое цитирует портал Newsru.com.

В ежедневном отчете о ходе операции турецкая армия сообщила, что получила информацию об уничтоженных в результате бомбардировки российской авиации двенадцати боевиках ИГ в районе Эль-Баба. Отмечается, что цели авиаударов находились в самом городе и к югу от него.

Вместе с тем Генштаб Турции сообщил об одном убитом турецком солдате и пяти раненых в результате атаки террористов ИГ к югу от города Эль-Азрак, расположенного западнее Эль-Баба.

В отчете отмечается, что турецкие военные самолеты также нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" в районе городов Эль-Баб и Даглабаш, уничтожив 17 объектов террористов и 26 боевиков.