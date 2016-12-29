«Умная» страховка от Elisa оказалась для клиента совершенно бесполезной

Аго-Аллан в июне этого года в рамках кампании приобрел за 67 евро в рассрочку смартфон Galaxy J3. Оформил он и так называемое «умную» страховку. В сентябре на экране смартфона появились трещины. Мужчина отнес телефон в отдел обслуживания и там у него возникли проблемы, сообщает портал Tarbija24.

Его устройство отправили на экспертизу, а взамен ему предложили на временное пользование обычный телефон. «И это, несмотря на то, что я платил за дорогой пакет, рассрочку и страховку», - сокрушается клиент.

По его словам, смартфон в итоге признали подлежащим замене. Аго-Аллану сообщили, что ответственность клиента в этом случая составляет 20 евро. Мужчина согласился. Однако в представительстве выяснилось, что он, чтобы получить такой же смартфон, должен доплатить 100 евро. Мужчина хотел взять рассрочку на эту сумму, но этого ему не позволили сделать.

Пресс-секретарь Elisa Марика Райски, такую доплату клиента попросили внести из-за того, что телефон был приобретен в ходе кампании по очень низкой цене.

«Цена данного телефона для клиентов составляет 149 евро. Поскольку в рамках страховки клиент мог выбрать телефона на сумму 67 евро, а 20 евро составляет ответственность клиента, то сумма подлежащая доплате составила 100 евро», - отметила Райски.