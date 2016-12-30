Обеспокоенная читательница: на Ратушной площади детям угрожают опасные провода, почему никто не примет меры?

«Перед сувенирным магазином EVA стоят фанерные муляжи трех персонажей, ребенок может просунуть голову и сфотографироваться. Ужас заключается в том, что сзади, со стороны магазина, выходят электрические провода для декораций временного парка на Ратуше. Зрелище довольно-таки пугающее: розетки находятся на уровне роста детей, дети могут их трогать. Кто отвечает за безопасность на Ратушной площади?» - интересуется не на шутку обеспокоенная читательница.

За ответом на этот вопрос Rus.Postimees обратился в тартускую горуправу. Как выяснила пресс-секретарь управы Хелле Толмофф, за фотостендом открылась дверца электрощита.

«Спасибо внимательной горожанке! По какой-то причине дверца электрощита открылась, теперь ее закрыли», - сообщил руководитель проекта временного парка на тартуской Ратушной площади Тармо Ладва.

На наш запрос откликнулись и специалисты из отдела городского хозяйства, но к тому времени опасность уже была устранена.

«Еще раз благодарим жительницу города за проявленную внимательность. Рекомендуем тартусцам, которые заметили какие-либо неполадки, сразу звонить по горячей линии благоустройства на номер 1789 или обращаться в городской инфоцентр, расположенный на первом этаже Ратуши. Так мы сразу получим информацию, и проблема будет решена быстрее», - сказала Толмофф.