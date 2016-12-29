Юри Ратас: противостояния лагерей в партии больше нет – Таллинн центристы не потеряют

В итоговом интервью Rus.Postimees председатель Центристской партии Юри Ратас рассказал, что после избрания на этот пост он уже трижды встречался со своим предшественником: «У меня ни разу не возникло ощущения, что Эдгар Сависаар начнет формировать свой список. Напротив, Эдгар пытается помочь партии, чтобы она могла двигаться дальше. Думаю, что это единственно возможное и разумное решение».

«Что касается Яны Тоом, то я не слышал, чтобы она собиралась создавать свой список, - продолжил Ратас. – Слышал только, что она выразила желание баллотироваться на местных выборах. Могу с уверенностью ей сказать: добро пожаловать в список нашей партии!»

По данным руководителя партии, у Яны Тоом есть «большое желание» баллотироваться в Нарве.

Юри Ратас заверил, что противостояния лагерей в партии больше нет: «После вхождения в правительство Центристская партия проявила себя как очень работоспособная – каждый из нас вносит свой вклад идеями и предложениями. Я не вижу больше тех двух-трех-четырех разрозненных лагерей, о которых вначале было так много разговоров».

Политик добавил, что последнее голосование по госбюджету подтвердило, что центристы выступили единым фронтом: всеми своими 27 голосами они поддержали как налоговые изменения, так и бюджет следующего года.

Новый лидер центристов не согласился с тем, что его партии не удержать единоличную власть в Таллинне после следующих выборов: «Юри Ратас принимал участие в четырех местных выборах в Таллинне, на последних наша команда взяла 50% + 1 мандат в горсобрании. Нет никаких оснований предполагать, что мы не получим столь же значительную поддержку горожан в пятый раз. Разумеется, мы на нее рассчитываем. Уверен, что руководство Таллинна и центристская фракция горсобрания проделали хорошую работу, поэтому таллиннцы нас снова поддержат».

Премьер-министр отметил, что постоянное противостояние между городом и государством заметно снизилось: «Сейчас сотрудничество намного лучше, чем год назад». Один из наиболее показательных примеров – намерение провести реконструкцию Таллиннского горхолла совместными усилиями, подытожил Ратас.