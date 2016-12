СМИ отреагировали на запись в Twitter российского посольства о «хромой утке»

Издание The New York Post пишет, что «Россия уволила Обаму как хромую утку после введения санкций».

Газета Business Insider назвала твит российского посольства троллингом, а «Би-би-си» — хохмой.

«Россия насмехается над Обамой, присвоив ему статус хромой утки после введения санкций», — пишет издание The Washington Times.

29 декабря посольство России в Великобритании в своем твиттер-аккаунте опубликовало запись, в которой действия американских властей по высылке российских дипломатов из США были названы «дежавю холодной войны». Также к сообщению прилагалась картинка утки со словом «lame», что в переводе - среди прочего - означает и «жалкий, провальный». В целом термин «хромая утка» (англ. lame duck) используется для обозначения президента, покидающего свой ост.

President Obama expels 35 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D