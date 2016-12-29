Предновогодние страшилки: американские дома с привидениями

В книгу вошли детальные фотографии строений, их истории и свидетельства жителей, проживающих по соседству. У каждого дома имеется своя жутковатая история, а некоторые так и вовсе вызывают одно желание — обходить их стороной и как можно дальше.

Этот заброшенный дом получил в 20 веке печальную известность благодаря Роберту Берделле, также известному как «Мясник из Канзас-сити» — одному из самых известных серийных убийц в истории США.

Фото: obozrevatel.com

«Кукольный дом» из Филадельфии получил свое название за очень странный интерьер. В нем нет мебели и других свидетельств человеческой жизни, зато весь он заполнен куклами и металлическими стеллажами с пилами и другими инструментами.

Фото: obozrevatel.com

Остальные фотографии и описания домов можно найти ЗДЕСЬ.