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Предновогодние страшилки: американские дома с привидениями

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Фотограф Сеф Лоулесс является настоящим экспертом в области заброшенных домов. По итогам своих фотопутешествий он издал книгу "Американская история ужасов". 

В книгу вошли детальные фотографии строений, их истории и свидетельства жителей, проживающих по соседству. У каждого дома имеется своя жутковатая история, а некоторые так и вовсе вызывают одно желание — обходить их стороной и как можно дальше.

Этот заброшенный дом получил в 20 веке печальную известность благодаря Роберту Берделле, также известному как «Мясник из Канзас-сити» — одному из самых известных серийных убийц в истории США.

Фото: obozrevatel.com

«Кукольный дом» из Филадельфии получил свое название за очень странный интерьер. В нем нет мебели и других свидетельств человеческой жизни, зато весь он заполнен куклами и металлическими стеллажами с пилами и другими инструментами.

Фото: obozrevatel.com

Остальные фотографии и описания домов можно найти ЗДЕСЬ.

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