Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Колонка Елены Скульской: мир сходит с ума, но никогда не сойдет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Что бы ни происходило в мире, жизнь постоянно сводит нас с добрыми и хорошими людьми, и только на них – наша надежда, считает писатель Елена Скульская.

Хочется придать итоговым размышлениям этого года некоторую стройность, поговорить не только о том, что волновало меня лично, но и многих читателей. Однако поговорить все равно субъективно – иначе не умею.

1. Большая литература

Почти тридцать лет назад, сидя в баре, Иосиф Бродский услышал по радио, что ему присуждена Нобелевская премия по литературе. Говорят, он воскликнул: «Кончилась частная жизнь!» С тревогой и почти отчаянием наблюдал он скопление вокруг себя жужжащих журналистов, протягивающих к его пересохшему рту диктофоны. Нобелевская премия полностью изменила его жизнь.

Прошло всего три десятилетия, и Боб Дилан, получивший «нобелевку» нынешнего года, не счел нужным долгое время даже отвечать на звонки Нобелевского комитета, довел вершителей литературных судеб мира до полнейшей растерянности, превратил их своим поведением из золотой рыбки, исполняющий любое желание, в заурядную воблу, которую могут захотеть, а могут и не захотеть взять к пиву.

Так изменилось отношение к литературе на нашей планете. И уходящий год — пик насмешек над ней. Что ж, литературе придется мимикрировать, искать ключи к действительности, которые сейчас тают в руках писателей, не успевая попасть в замочную скважину времени. Подобное случалось в мировой литературе не раз. И всегда, в конце концов, шло слову на пользу.

2. Большая политика

Такое страстное внимание к американскому президенту проявлялось всем миром в последний раз в 1963 году, когда был убит Кеннеди. Даже в Советском Союзе простые отзывчивые люди оплакивали лидера мирового империализма, забыв о политических разногласиях. Поэт Вознесенский писал:

Может, в большой политике не понимаю что-то,

Но понимаю залитые кровью беспомощной щеки!

Но тогдашнее сочувствие горю не идет ни в какое сравнение с футбольными страстями, кипевшими вокруг нынешних выборов президента США. Так беззаветно, самозабвенно и истово серфинговать на избирательных волнах способен только мир, который не хочет заниматься собственными проблемами, но хочет дистанцироваться, забыть о себе, пожить жизнью персонажа, почувствовать себя участником сериала, где можно выбрать любую роль: можно стать экспертом по сумочкам и пластике жены Трампа, а можно жарко рассказывать знакомым о скрываемом воспалении легких Хиллари Клинтон или о еще более тайных закулисных ходах, например, подслушанных телефонных переговорах Трампа и Путина.

Так проявляется скука и дефицит смысла жизни, так проявляется неразделенное одиночество. Но это не приговор, всего лишь досадная передышка в области человеческих чувств и привязанностей.

3. Политика Эстонии

Леннарт Мери был выдающимся человеком и президентом, которым каждый гражданин Эстонии имел все основания гордиться. К нему было применимо выражение: он не лучший, он – единственный. Оказалось в дальнейшем, что ни «лучший», ни «единственный» – вовсе не критерии для избрания президента, а потому смена президентской власти у нас отдавала некоторым комическим эффектом.

Это, мне кажется, очень хороший признак. В Эстонии, слава богу, не принято восхищаться начальством и приписывать ему несуществующую мудрость, то есть чем меньше оснований сотворить себе кумира, тем меньше вероятности, что он появится. В этой области, во всяком случае, обойдемся без фанатизма.

По той же причине столь тихо произошла смена правительственной коалиции. Партии большого значения не имеют. Механизм власти сам обломает того, кого ему надо будет, – и так, как ему будет надо. А что до личности в истории, то у личности должен быть масштаб, способный с историей поспорить, так что волноваться нечего. Всё будет по-старому.

4. Социальные проблемы

Минувший год показал, что у нас плохо обстоят дела с медициной; окончательно стало ясно, что на пенсию прожить нельзя. Тут сохранится полнейшая стабильность, как и во всех остальных социальных сферах: снег, если он пойдет, станут убирать к маю, узкий специалист навестит вас... на кладбище.

5. Культура

В уходящем году в Петербурге поставили памятник Сергею Довлатову. До этого в Нью-Йорке назвали его именем улицу . Он – самый читаемый русский автор в мире. Было бы замечательно, если бы и в Таллинне, наконец, задумались над необходимостью достойно увековечить его память.

Недавний социологический опрос показал, что 70 процентов жителей Эстонии связывают свое свободное время с посещением театра. Eesti Ekspress представил свой хит-парад лучших спектаклей 2016 года. В него вошел и спектакль Ивана Стрелкина «Человек-подушка», поставленный на сцене Русского театра. Этот спектакль вызвал много споров, но то, что именно спорная постановка вошла в хит-парад, заставляет верить в будущее театров Эстонии.

К этому хит-параду я бы непременно добавила выдающуюся работу театра R.A.A.A.M «Алексей Каренин» – и отметила бы все спектакли, где эстонские и русские актеры играют на одной сцене.

И, несомненно, отдельного упоминания заслуживает Пааво Пийк, куратор нынешнего фестиваля «Сон в зимнюю ночь» в Городском театре, сделавший впервые перевод всех спектаклей на три языка – включая русский. Как заслуживает восхищения и Меэлис Кубитс, который в рамках «народной дипломатии» вывез в уходящем году в Петербург 1000 эстонцев, среди которых были и студенты Театральной студии Русского театра.

6. Заключение

Что бы ни происходило в мире, жизнь постоянно сводит нас с добрыми и хорошими людьми, которые вдруг в разгар несчастий приходят к тебе на помощь или охотно и бескорыстно разделяют твои радости. Откуда берутся эти хорошие и добрые люди? Почему их не пригибает к земле, не обращает в прах тот мрак, который надвигается на мир? Не знаю. Но они останутся. Они будут всегда. Они – единственная наша надежда. Далеко не каждый, даже сильно захотев, может стать таким человеком – добрым и хорошим. Это очень трудно. Почти невозможно. Но стремиться стать добрым и хорошим можно. Это достойный сизифов труд. Будем тащить камень в гору и смотреть, как он падает вниз. И опять тащить его в гору. И у кого-то получится. Не у меня. Может быть, не у вас. Но у кого-то, кто совершает добро не задумываясь. И, значит, не все потеряно.

С наступающим Новым годом!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампитоги годакультураполитика
По теме
ТОП-10: чем запомнится 2016 год

ТОП-10: чем запомнится 2016 год

Rus.Postimees предлагает своим читателям вспомнить главные события уходящего 2016 года, выдавшегося непростым и неспокойным. И если по прочтении этого материала вам станет грустно, вспомните, что в этом году мы не только провожали ушедших и считали потери, но и ловили покемонов, радовались успехам наших спортсменов, узнавали о существовании гравитационных волн и о многом другом. 2016-й – год бунта против элитарного глобализма

2016-й – год бунта против элитарного глобализма 1

2016 год, без сомнений, был полон сюрпризов. А самыми крупными из них стали Брекзит, то есть решение британцев выйти из Европейского союза, и избрание Дональда Трампа на пост президента США. Кроме того, произошел ряд терактов, из которых больше всего внимания привлекли трагедии весной - в Брюсселе, летом - в Ницце и недавний в Берлине. Увы и ах, но преступления такого рода уже считаются вполне обыденными, и стоит отметить, что за пределами западного мира, особенно на Ближнем Востоке, терроризм любой масти давно стал нормой жизни.  Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!

Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои! 8

Итоги уходящего года оказались настолько печальными, что захотелось отвлечься и выбрать для колонки тему полегкомысленнее. В обычае многих народов под Новый год избавляться от ненужных вещей, так давайте понаблюдаем, от чего и как избавляется наш народ в Интернете.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
Хроника
11:00
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
10:52
В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева
10:51
Фото и видео: удивительный дом на дереве
10:46
Ветер нарушил сообщения между островами
10:41
Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста
10:34
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (1)
10:24
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию
10:15
Колонка Елены Скульской: мир сходит с ума, но никогда не сойдет
10:06
Смотри: эстонская ведьма Мэрилин Керро очаровала поклонников лицом без макияжа (1)
10:00
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?
10:00
Узнаете ли вы в этих милых детках, блистающих на новогодних утренниках, будущих журналистов Rus.Postimees?
09:54
Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство
09:52
Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?
09:40
Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)
09:32
Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек (1)
09:21
Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США (1)
09:11
Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!
21:56
ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево
21:50
Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (2)
21:42
Центр по изучению экстремизма «Сова» признали иностранным агентом (1)
Все новости
LimonЦеликом
Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!

Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!

Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать

Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать

11:00
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
10:34
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (1)
10:06
Смотри: эстонская ведьма Мэрилин Керро очаровала поклонников лицом без макияжа (1)
30. дек
Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла (2)
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (2)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
КурьезЦеликом
Люди Путина на наркотиках: соцсети рассмешило видео

Люди Путина на наркотиках: соцсети рассмешило видео (3)

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео!

Владимир Путин подшутил над американским журналистом: смотрите видео! (3)

«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь

22. дек
Так могут только французы: целый класс полностью разделся для школьной фотографии
Погода
Ветер нарушил сообщения между островами

Ветер нарушил сообщения между островами

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство
В 2017 году Statoil переименует все бензоколонки(3)
Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США(1)
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(80)
Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?(2)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(80)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees