"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - цитирует главу МИД ТАСС. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/30dec2016/35.html