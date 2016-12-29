Бывший глава Департамента шоссейных дорог теперь продает салаты

«У нас в планах продавать клиентам, которые ценят здоровое питание, салаты и побеги растений», - сказал руководитель юридического отдела департамента Кристо-Таави Руус.

Для этого Чакко и Руус основали в сентябре предприятие OÜ Fringilla, доли в котором поделены между мужчинами поровну.

Департамента шоссейных дорог Тамур Тсякко был отстранен от своей должности в 2012 году указом тогдашнего министра экономики Юхана Партса. Внутреннее расследование пришло к выводу, что служебная командировка, в ходе которой Тсякко и сотрудники департамента якобы участвовали в рабочей группе ООН, а также посещали автосалон в Женеве, не являлась целесообразной.

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