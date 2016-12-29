Финансовая инспекция: наибольшие риски для банковской системы Эстонии исходят от Северных стран

«Шведская банковская группа составляет значительную часть местного банковского рынка. Если риски шведского рынка реализуются, то их влияние скажется и на эстонском рынке банковских услуг», - отмечает в переданном BNS пресс-релизе Финансовая инспекция. Риски заземляет то обстоятельство, что у банков имеются крупные резервы собственных средств.

Банки и филиалы в третьем квартале получили прибыли в размере 81 млн евро, что на 9 процентов меньше, чем во втором квартале. Доходы банковского сектора были на 10 процентов меньше.

Больше всего сократились прочие доходы, которые во втором квартале резко возросли на фоне коммерческих сделок нескольких банков, от которых банкам удалось получить и внеочередную прибыль.