Названы самые дешевые направления для путешествий в 2017 году

Одним из самых бюджетных вариантов назван Вьетнам — особенно, отмечает издание, если арендовать жилье на севере страны, ближе к китайской границе. Здесь можно найти предложения за 9–14 евро за ночь в частном секторе, а проживание в общежитии обойдется всего в 4,5 евро. Цены на питание демократичны: от 50 центов до 1,5 евро за блюдо. Транспортные расходы тоже невелики, особенно если взять в аренду мотоцикл. Помимо цен Вьетнам радует живописными видами и богатым местным колоритом, передает «Вокруг света».

Вторым в списке значится Бишкек. По мнению мировых экспертов туриндустрии, Кыргызстан является одной из самых интересных для путешественников и недооцененных стран мира. Здесь можно познакомиться с культурой Центральной Азии, насладиться горными пейзажами и посмотреть древнюю башню Бурана. Цены на проживание — от 14 евро за ночь, питание — от 1,5 евро за блюдо. Размещение в юрте + два приема пищи обойдется в $20 на человека в сутки.

Португальский Лиссабон предлагает обширную культурную программу и многообразие ночных клубов. Здесь можно найти бюджетные варианты проживания за 28 евро/ночь.

Также в список недорогих направлений попал Порту. Эксперты отметили недорогие еду и размещение, а также дешевые экскурсии и билеты в музеи. Все это делает путешествие в город довольно бюджетным, по крайней мере для европейцев.

Также в качестве недорого, но увлекательного путешествия эксперты предлагают посетить Сеул (Южная Корея). Этот мегаполис сочетает в себе как современную инфраструктуру и небоскребы, так и историческую архитектуру.

Кроме того, в список вошли Бухарест (Румыния), Кэйп-Пойнт (Южная Африка), Крит (Греция), Палаван (Филиппины), Берли-Хедс (Австралия).