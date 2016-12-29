У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees! (2)

Вчера свои первые матчи сыграли команды из высшей лиги чемпионата Эстонии. Довольно неожиданно после первого дня соревнований турнирную таблицу возглавил столичный "Инфонет", который привез на турнир практически дублирующий состав. "Инфонетовцы" выиграли четыре из пяти проведенных матчей, а одну игру свели к ничьей.

На втором и третьем местах расположились тартуская "Таммека" и таллиннская "Левадия", а вот столичная "Флора", которой букмекеры предсказывали победу в турнире, пока занимает третье место с конца.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть здесь.