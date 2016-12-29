В допинговых махинациях в Сочи подозревают пятерых российских скелетонистов из шести

"Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четырех российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил", - говорится в сообщении пресс-службы.

Имена отстраненных с 30 декабря 2016 года спортсменов официально не называются.

На Олимпийских играх в Сочи в скелетоне выступали шестеро россиян - Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Третьяков завоевал золото, Никитина - бронзу.

Как сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, IBSF отстранила от соревнований Третьякова, Никитину, Орлову и Потылицыну. Расследование также коснется завершившего карьеру Чудинова, который формально уже не может быть отстранен.

Расследование МОК базируется на второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем выдвигается версия о массовой подмене допинг-проб россиян на домашней Олимпиаде.

После доклада Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Игр в Сочи. На данный момент известны имена лишь нескольких подозреваемых.

Это лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. А также биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

Тренер Шнайдер удивлен подозрениями в отношении россиян

Бывший старший тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер, работавший в команде с 2012 по 2016 годы, удивлен подозрениями в отношении своих подопечных.

"Я очень удивлен информацией об отстранении российских спортсменов, - цитирует Шнайдера ТАСС. - То, что российские скелетонисты якобы употребляли допинг, новость для меня. Могу сказать, что как у бывшего старшего тренера у меня не было никакой информации о применении допинга кем-либо из атлетов как во время подготовки, так и во время проведения Игр в Сочи".

Тем временем Федерация бобслея России пообещала оказать полное содействие в расследовании дела, связанного с временно отстраненными от соревнований российскими скелетонистами.