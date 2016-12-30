Фото: фасад падает, а лестница висит в воздухе

Фото: gd-home.com.

Необычное строение используется как офис и студия. Уникальный внешний вид дома – еще не все его загадки, пишет gd-home.com.

Внутренний интерьер построен на сочетании трех открытых объемов, а комнаты расположены по спирали с чередованием личных и общих пространств.

Фото: gd-home.com.

Рядом с входной дверью находятся места для хранения и туалет, дальше за раздвижной дверью – гостиная и кухня, откуда есть выход на террасу. Интересной частью интерьера является подвесная лестница, которая чаще используется как место для сидения, общения и чтения.

В общем, дом очень интересный! Все фото можно увидеть, перейдя по ССЫЛКЕ.