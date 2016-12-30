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Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

Елизавета Фомина
Елизавета Фомина
репортер
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Читатель Rus.Postimees Георгий собирался в январе дважды съездить в Россию, но, к своему удивлению, обнаружил, что одновременное бронирование времени на разных пограничных пунктах в Эстонии запрещено.

Георгий планировал поехать в Россию 07.01.2017 на две недели и с этой целью забронировал время на пограничном пункте в Лухамаа. По его словам, время бронировалось заранее, чтобы не нужно было стоять в длинной очереди: в это время в России как раз заканчиваются зимние праздничные выходные дни, и российские туристы будут возвращаться домой.

Дело было сделано, но тут оказалось, что Георгию нужно еще до запланированной поездки отправиться в Кингисепп. Он попытался забронировать время на пропускном пункте в Нарве, однако сделать это не удалось.

«У меня возникла необходимость посетить Кингисепп 01.01.2017, но в Службе бронирования очереди GoSwift я узнал, что не могу встать в живую очередь в Нарве, не отменив бронь на 07.01.2017», - рассказал Георгий, который возмущен таким ограничением на пересечение границы.

«Я не езжу каждый день в Россию. И даже не живу рядом с границей и не собираюсь занимать все свободное время. Почему нельзя дать человеку возможность сделать две-три брони на разных пограничных пунктах? Почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме? С моей точки зрения, это ограничение моего права на свободное пересечение границы», - негодует он.

Как сообщил Rus.Postimees технический директор GoSwift Мариус Кутателадзе, согласно действующим правилам водитель транспортного средства может делать лишь одно бронирование за один раз, на каждое транспортное средство также возможна лишь одна единовременная бронь.

Кутателадзе указал на то, что в качестве исключения водители транспортных средств C-категории могут дополнительно бронировать время для транспортного средства А или В-категории, а при предъявлении уникального MRN-номера осуществлять дополнительное бронирование и для транспортного средства С-категории.

«Эти правила согласованы с Министерством внутренних дел и с Департаментом полиции и погранохраны, — подчеркнул представитель GoSwift. — Цель этих мер — избежать возникновения искусственных виртуальных очередей на границе, с чем мы нередко сталкивались в прежние годы». 

Технический директор GoSwift отметил, что в системе бронирования предусмотрено решение для тех, кому нужно часто ездить за рубеж и кто может предупредить об этом лишь незадолго до перехода границы: в таком случае нужно подать через систему бронирования соответствующее ходатайство в Департамент полиции и погранохраны.

Конкретно для Георгия Служба бронирования предложила следующее решение: «Рекомендуем Георгию связаться с GoSwift. В порядке исключения бронирование 07.01 можно будет отменить, затем он должен будет забронировать время на 01.01 в Нарве, а после поездки в Нарву ему восстановят бронирование на 07.01».

Кутателидзе добавил, что GoSwift регулярно обсуждает работу сервиса с Департаментом полиции и погранохраны, а также периодически пересматривает системные правила с целью сделать их более удобными для пользователей.

«На следующей встрече обсудим и возможности, которые позволили бы упростить решение подобных ситуаций», - пообещал представитель GoSwift.

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