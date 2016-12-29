Картина дня: что принесет 2017 год, доклад спецслужб США

Что принесет 2017 год?

Новый год принесет жителям Эстонии не только повышение акцизов, но и новые дотации, например, растет вероятность того, что в 2017 году гораздо больше людей смогут попасть на прием к зубному врачу. Postimees представляет обзор других важных изменений законов. Читать далее...

Юри Ратас: Таллинн центристы не потеряют

Лидер центристов Юри Ратас уверяет, что внутренние противоречия в рядах партии улеглись. По его словам, нет никаких оснований предполагать, что Центристская партия потеряет Таллинн после следующих выборов. Читать далее...

Доклад спецслужб США о хакерских атаках из России

Спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании. Читать далее...

Затяжная погоня за пьяным водителем BMW

26 декабря ночью полиция Курессааре была вынуждена догонять автомобиль BMW, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. Поймать нарушителя удалось только на острове Муху. Читать далее...

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы

По статистике If Kindlustus каждый год фейерверки становятся причинами тяжёлых несчастных случаев, в основном причиной является неправильное использование ракет или преждевременный взрыв. Читать далее...