Александр Кержаков предстал перед судом

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров. Спортсмен вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП. Впрочем, аварии не произошло — нарушение заметили сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку «Зенита» грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ.

30 декабря на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Футболист отделается штрафом 30 тыс. рублей.