На место прибыли полицейские, которые задержали водителя Mitsubishi и его пассажира. Их отвезли арестантский дом. У мужчин были найдены две бутылки пива.
Фото: в Тарту пьяный водитель на Mitsubishi помял несколько машин
30. Декабрь 2016 14:54
Rus.Postimees.ee
Сегодня, 30 декабря, в первой половине дня на улице Тяхе в Тарту произошла авария, в которой, к счастью, люди не пострадали. Однако были помяты несколько автомобилей, так как водитель Mitsubishi с признаками алкогольного опьянения был крайне неловок за рулем, пишет Tartu Postimees.
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