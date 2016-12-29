Фото: в Тарту пьяный водитель на Mitsubishi помял несколько машин

Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре

Вскоре после того, как распространилось сообщение о том, что полиция просит содействия в розыске 83-летнего Ивана, который сегодня утром ушел в неизвестном направлении из социального дома в Тарту и пропал, охранник одного из тартуских торговых центров заметил подходившего под описание мужчину. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что это действительно Иван. С ним все в порядке, полиция доставит его домой к родственникам в Йыгевамаа.

Фото и видео: нетрезвый водитель устроил в Таллинне гонки с охранниками и угодил в ДТП

Сегодня около 16.00 внимание охранников из фирмы K Security привлек Mercedes, стиль управления которым показался им странным.

Тройная авария у Балтийского вокзала: двое пострадавших

Сегодня около 22.00 в районе Балтийского вокзала столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Фото: перевозивший трактор тяжеловоз повредил мост

Сегодня вечером в поселке Тырванди Тартуского уезда тяжеловоз повредил мост.

Фото и видео: в Пирита Kia врезалась в мопедомобиль

Сегодня вечером около 17.30 в Пирита на Меривялья-теэ автомобиль Kia столкнулся с мопедомобилем.

На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

Сегодня днем в деревне Пори волости Пыдрала Валгаского уезда столкнулись автомобили Audi и Saab.

На шоссе Таллинн-Пярну легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Вчера вечером в Харьюмаа в районе Ээсмяэ столкнулись легковушка и грузовик. Движение в районе аварии было нарушено до шести утра.

Фото: водитель грузовика, чтобы избежать аварии, направил свою машину в кювет

В Тартумаа, в деревне Лалли, возле остановки Ребазе сегодня в первой половине дня произошло ДТП. Водитель грузовика, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, направил свою машину на обочину дороги. По предварительным данным, причиной аварии стал маневр ехавшего впереди автомобиля Toyota.

Фото и видео: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три машины

Сегодня примерно в 10 часов утра в Харьюмаа, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в ходе которого столкнулись три автомобиля.