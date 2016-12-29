Фирма Endover Kinnisvara открыла дом в квартале Volta

«Квартал Volta – это самый перспективный прибрежный район в Таллинне», - отметил член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. «Потребность в новых квартирах в этой части города высока, поэтому тут формируется район с совершенно новым обликом, подобного которому в Таллинне нет. Тот, кто приобретет сейчас здесь квартиру, сделает хорошую инвестицию, поскольку в ближайшие годы цены здесь повысятся. Квартиры с видом на море и Старый город имеют разумную стоимость, дополнительной ценностью является хорошая инфраструктура: только что построенный торговый центр Arsenal, улица Каларанна, крупнейший в Каламая парк, яхтенный порт, кафе и центры развлечений».

Фото: Endover.

«Современные квартиры в стиле лофт с индустриальным флером – это не только один из трендов в сфере недвижимости, знакомый нам прежде всего по зданиям Нью-Йорка. Расположенные в историческом здании необычные квартиры с высокими потолками не подвержены влиянию моды – они будут цениться и спустя 10-20 лет, - сказал Роберт Лауд. - Таких квартир в Эстонии очень мало, и из-за большого спроса они быстро уходят – 80% квартир на сегодняшний день уже проданы».

По словам архитектора бюро APEX Янара Блехнера, занимавшегося проектом 47B Loftid, модный вид зданию придает простота в сочетании с эффектными материалами. «Большие окна и стеклянные балконы расчленены облицовочным материалом фасада из состаренной стали. На высоте 5-6 этаже в фасаде имеется уступ, на котором расположены просторные террасы. Как из квартир, так и с террас на крыше открывается прекрасный вид на город и море», - сказал Янар Блехнер.

Фото: Ардо Кальювеэ

В квартирах-лофтах применены модные дизайнерские решения в индустриальном стиле, например, одна из стен в спальне выполнена из стекла, а пол в ванной – из тикового дерева. Посередине просторного меблированного фойе стоит электромотор, произведенный на заводе Volta.

Фото: Endover.

В шестиэтажном здании 47B Loftid на первом этаже расположены коммерческие площади, а со 2 по 6 этаж – квартиры в стиле лофт. На крыше здания построены террасы. 2-4 комнатные квартиры имеют высокие потолки и занимают площадь 40-120 кв.м. Стоимость квадратного метра квартиры начинается от 1880 евро, средняя стоимость 2200 евро за кв.м.