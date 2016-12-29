«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль», - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

При этом Путина заметил, что по сложившейся дипломатической практике у России есть все основания для адекватного ответа на высылку 35 российских дипломатов. То, что Москва не будет высылать столько же американских дипломатов, Путин объяснил нежеланием опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом», - добавил Путин. В заключении он поздравил с наступающим Новым годом и Обаму, и избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ.

Накануне президент Барак Обама объявил о новых санкциях против России, связанных с кибератаками на США. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов и потребовал, чтобы они покинули страну до нового года. Оставшимся в США дипломатам американские власти запретили посещать две дипломатические дачи.

Кроме того, в санкционный список были внесены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ, которые спецслужбы США считают причастными к хакерским атакам.

Телекомпания Си-эн-эн сообщала, что в ответ Россия закроет англо-американскую школу в Москве и дачу посольства США в Серебряном бору. Российский МИД опроверг эту информацию.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в пятницу предложил Путину в качестве ответной меры выслать 35 американских дипломатов, а также запретить пользоваться дачей посольства в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.