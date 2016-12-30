Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полностью автоматические эспрессо-машины, без сомнения, являются превосходным решением для всех, кто наслаждается молочными кофейными напитками с молочной пенкой, или же для бескомпромиссных любителей эспрессо.

Но если вы почитатель черного кофе или вам нравится экспериментировать, то старая добрая кофемолка как раз для вас. Вернее, кофемолка в новом виде. Почему кофемолка?

Ручная кофемолка / Фото: acmis.ru

Во-первых, из зерен вы всегда получаете более вкусный кофе, чем из предварительно смолотого кофе, потому что в процессе помола из кофейных зерен выходят ароматы. Самостоятельно перемалывая и быстро приготовляя кофе, вы максимально направляете эти ароматы в свою чашку. В то время как молотый кофе из пачки будет свежим только в первый раз. В дальнейшем потери аромата и вкуса только увеличиваются, а чем больше ароматов, тем ярче вкусовая гамма.

Во-вторых, правильная и равномерная степень помола кофе является основой всего. Даже если вы планируете купить себе полностью автоматическую машину, рекомендуем обратить основное внимание на систему помола, а не на цветной дисплей или возможный ассортимент напитков. У более дешевых машин, как правило, внутри находится более дешевая мельница, которая не перемалывает зерна достаточно равномерно.

В-третьих, важно знать, что каждый метод приготовления требует своего помола. Если вы готовите кофе в кувшине с прессом, вам потребуется крупный помол, а если эспрессо, то мелкий. Почему? Потому что мелкие и крупные частицы кофе требуют разного соприкосновения с водой. Мелкие частицы начинают быстрее передавать воде свой вкус, а крупные частицы требуют более продолжительного контакта с водой, чтобы из них хорошо вышли все вкусы. Если при приготовлении кофе в кувшине с прессом помол не является равномерно грубым и в него попали мелкие частицы, то кофе с мягким вкусом может получить неожиданно прогорклый привкус.

Советская кофемолка / Фото: mastercity.ru

Помните кофемолки, оставшиеся с давних времен, которые работают с одним лезвием, в них еще дома делали также сахарную пудру или мололи орехи? Одним словом, измельчали всё, что угодно. Беда упомянутых старых кофемолок в том, что в них нельзя контролировать степень помола: да, они дешевы, но равномерной степени помола достичь с ними, к сожалению, невозможно.

Современная хорошая кофемолка оснащена двумя лезвиями, которые измельчают зерно как сверху, так и снизу. У мельниц такого типа можно регулировать зазор между верхним и нижним лезвием, которые позволяют измельчать кофе по-разному.

Современная кофемолка / Фото: Kafo

Цены качественных кофемолок для бытового применения начинаются от 150 евро. При этом стоит учитывать, что не всегда следует искать кофемолку в ассортименте известных производителей электроники. Лучше выбрать торговую марку, которая фокусируется на хорошем кофе и его приготовлении. Такие торговые марки, как правило, обладают лучшими знаниями в данной сфере, стараются предвидеть и реализовать нюансы, которые не ценят производители всевозможных бытовых машин.

Если вы являетесь страстным любителем кофе, то одна современная кофемолка может вам много чего предложить. Если после большого числа экспериментов с мельницей в итоге вы подберете для себя самый лучший, подходящий сорт кофе и изобретете свой собственный способ приготовления, то вы приятно удивитесь, насколько хорошую машину приобрели для себя.

Приятных открытий и хорошего кофе!