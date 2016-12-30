Да вы на улицу взгляните, это же просто депр! На дворе Новый год, а снега нет. И солнца нет летом. Постоянная серость, сырость и унылость. Кстати, нам не только света не хватает. Есть еще одна вещь, которая должна быть для нас естественно красивой, не естественно манящей, тайной и символичной. Это я про море.

Тот не моряк, кто с морем не в ладах

Я уже давно размышлял на тему моря. Мы морская страна со своими традициями судоходства и рыболовства. Мы славимся чистотой своих морских пляжей, что должно привлекать туристов и улушать имидж страны. У нас есть даже Морская академия с уникальными симуляторами, но, когда говорят про академию, вспоминается лишь нелепый небоскреб на пустыре в Ласнамяэ. Мы все гордимся своим Балтийским морем, считаем его чистым. Но по-прежнему в районе "Русалки" что-то постоянно выливается в море, заставляя воду цвести, а ученых искать варианты ликвидации стоков.

Придя в 2010 году на работу в Министерство окружающей среды, я был удивлен тем, насколько мало уделяется внимания морской тематике. Устаревшая морская политика, слабый морской отдел, ничего не заложено в эстонской стратегии морской экологии. Семь лет прошло, и я не вижу, чтобы морем кто-то занимался. Заинтересованные группы говорят все больше о лесе, причем истерично и не зная предмета.

Вспомним последнюю новость, связанную с морем. Да, была такая. Про защиту моря. Только вот не самого, а защиты Эстонии с моря. Бывший министр обороны, островитянин Ханнес Хансо заявил, что Эстония абсолютно не готова к обороне с моря. Добавив, что для разрешения ситуации бюджет на оборону надо будет увеличить вдвое. Потом мы обнаружим дыры в обороне страны с воздуха и увеличим обронные расходы в два раза. Затем поймем, что нам не хватает космических войск и так далее. Вспомним последнюю новость про наш военно-морской флот. Да, была одна про контрабандные сигареты на одном из кораблей национального флота.

Известно, что слово «море» в эстонском языке существует дольше десяти тысяч лет, что указывает на жизненно важное переплетение народа с морем. 2016-й был годом Морской культуры. Не хочу показаться нытиком, но пролистав программу на год, я не обнаружил там ничего о будущем, а все больше давние истории – викинги и прочее.

Еще вспомнились баталии вокруг той же улицы Рейди, которая помимо прочего должна стать объектом развития прибрежной зоны Таллинна. Мы все же морская держава со своим морем. Я хочу, чтобы оно было чистым как экологическая система и чистым от политики и эмоции. Хотя давно известно, что экология является одной из наиболее эмоциональных тем в нашей жизни. Пусть море будет открытым, хоть что-то приятное в нашей жизни. Иначе депр...

Обзор окончен, гаснет свет

На этой неделе я принял решение больше не делать регулярных еженедельных обзоров русских СМИ на эстонской радиостанции Vikerraadio. Коллеги были немного ошарашены таким решением: их желание узнать про то, о чем пишут, говорят и показывают местные русские журналисты, по-прежнему высоко. Только я не могу каждую среду радовать их своим обзором. Потому что вот уже который месяц я не могу найти какой-то особой журналистской работы, чего так ждут эстонские коллеги. Возьмем эту неделю. Коллеги спрашивают у меня про поездку Яны Тоом в Сирию: "Какие мнения в русских СМИ опубликованы на сей счет?". "А никакие", - отвечаю я. Потому что никто ничего не считает и делать этого негде. Или еще вопрос: "А были ли какие-нибудь особые публикации на ту или иную внутриполитическую тему?". Нет, отвечаю я. Все переведено точно, опубликовано в течение дня – новость дойдет до адресата в первозданном виде.

А ведь обратите внимание – действительно нет своего ракурса или взгляда на происходящее. Конечно, можно цитировать Андрея Крашевского на международные темы, Владимира Вайнгорта на экономические и Вячеслава Иванова на общественные. Но не каждую же неделю. А отвечать постоянно, что нет особых взглядов или уникальных дополнений как-то уже стало не интересно. И перечитывать нелепые новости с порталов baltija.eu или baltnews.ee как-то не комильфо. После ухода с рынка русского Postimees и еженедельника «День за днем» картина как-то прокисла. Ушел некий задор, отпечатывающихся в мозгу материалов стало меньше. Появилась какая-то усталость. Хотя есть и всплески: видеорубрика на Rus.Postimees, спорт на Rus.Err. На подходе «Инсайт» на канале ЭТВ+. Кстати, я очень надеюсь, что новые русские телерасследования будут глубже, нежели то, к чему мы уже привыкли – разборки в квартирных товариществах, искалеченные животные и постоянный чей-то кампф за русскую школу.

Я согласен с Женей Вяря, которая призвала владельцев-эстонцев быть в отношении своей русской прессы более гибкими в плане выбора тем, доверять русским коллегам и не требовать сиюминутных доходов при нулевой инвестиции с ожиданием «русской особенности». Вы же сами видите, как трудно удержать аудиторию. Главред «МК-Эстонии» Андрей Титов ведь тоже не рад – не увеличилась аудитория его газеты в два раза после ухода двух газет. Причем традиционный читатель стареет.

В следующем году я желаю цеху русской журналистики процветания, творческого развития, сохранения уникальности и помнить, что нет в мире иной журналистики, как русской в Эстонии, которая рассказывала бы на русском языке о нашей жизни здесь.

Всем добра!