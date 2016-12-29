Семь фото женщин-врачей из клиники, где Насри вляпался в секс-скандал

При этом в организм футболиста попало около литра жидкости, хотя допустимая ВАДА норма при отсутствии медицинских показаний составляет 50 миллилитров, пишет Eurosport.

Во вторник в Twitter Насри появились сообщения о его сексуальной связи с врачом.

На следующий день Самир объявил, что его аккаунт взломали, но делом заинтересовалась ВАДА. Агентство расследует вопрос, зачем француз ставил капельницу с витаминным раствором.

Насри выступает за «Севилью» на правах аренды, а права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». Контракт Самира с «горожанами» рассчитан до 2019 года.

Фотографии горячих женщин-докторов можно посмотреть здесь.