Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции отстраненных российских лыжников

Таким образом, отстраненные спортсмены вынуждены будут пропустить престижную многодневную гонку "Тур де Ски".

"После получения письменных объяснений от спортсменов и ответа от FIS допинговая комиссия сегодня приняла единогласное решение поддержать временное отстранение российских лыжников Евгения Белова, Юлии Ивановой, Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина", - говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

Напомним, что после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, FIS отстранила от международных соревнований шестерых представителей сборной РФ по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014.

В докладе WADA выдвигается версия о массовой подмене россиянами допинг-проб на домашней Олимпиаде.

Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила пресс-релиз, в котором объяснила расследование в отношении шести российских лыжников механическими повреждениями пробирок с их допинг-пробами.

Сами спортсмены категорически отвергают возможность своего участия в допинговых махинациях.

Добавим, что Александр Легков на домашних Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в марафоне, а Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали.