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Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции отстраненных российских лыжников

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Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) в пятницу отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение от международных соревнований.

Таким образом, отстраненные спортсмены вынуждены будут пропустить престижную многодневную гонку "Тур де Ски".

"После получения письменных объяснений от спортсменов и ответа от FIS допинговая комиссия сегодня приняла единогласное решение поддержать временное отстранение российских лыжников Евгения Белова, Юлии Ивановой, Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина", - говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

Напомним, что после оглашения второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, FIS отстранила от международных соревнований шестерых представителей сборной РФ по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014.

В докладе WADA выдвигается версия о массовой подмене россиянами допинг-проб на домашней Олимпиаде.

Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила пресс-релиз, в котором объяснила расследование в отношении шести российских лыжников механическими повреждениями пробирок с их допинг-пробами.

Сами спортсмены категорически отвергают возможность своего участия в допинговых махинациях.

Добавим, что Александр Легков на домашних Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в марафоне, а Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАfiswadaалександр легковдопинг
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