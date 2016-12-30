От редакции: не отрывайтесь от салата, просто помните, что кто-то всегда думает о вас

Отгремят салюты, вспенится шампанское, вымоется посуда, испарятся казавшиеся нескончаемыми запасы еды в холодильнике - и мы вновь встретимся с вами. В Новом году, с новыми силами и надеждами, в ожидании новых свершений и готовые к новым подвигам.

Дорогая редакция желает дорогим читателям, чтобы те, кто вам по-настоящему дорог, никогда вас не покидали. Чтобы жилось радостно - и этой радости хватало не только вам, но и тем, кто вас окружает. Чтобы здоровье ваше было настолько несокрушимым, что о нем не приходилось бы вспоминать. Чтобы вера, надежда и любовь не казались вам вымыслом. Чтобы успех сопутствовал всем вашим добрым начинаниям.

Будьте счастливы и с Новым годом!