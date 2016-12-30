Например, в 2013 году сообщение со специальным текстом на арабском языке перезагружало iOS-девайс и вызывало постоянную ошибку при попытке открыть приложение "Сообщения". Аналогичная история повторилась в мае прошлого года, но тогда текст сообщения был другим. И вот теперь проблема снова вернулась: появилось текстовое сообщение, вызывающее зависание и поломку приложения "Сообщения", пишет 4pda.ru.

Такое вредоносное сообщение представляет собой визитную карточку контакта, но очень большого объема. При попытке открыть его приложение "Сообщения" зависает. Его можно закрыть, вызвав последние запущенные приложения, но при повторном запуске оно вновь виснет. Перезагрузка устройства не помогает. Подвержены этой проблеме все устройства, работающие на iOS 9 - 10.2.1 Beta 2. Если вы получили такое сообщение и открыли, то возобновить работу приложения "Сообщения" уже не получится. Пользователям остается лишь ждать обновления от Apple.