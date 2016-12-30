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2016 год - триумф Владимира Путина?1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По мнению многих экспертов, в уходящем году российскому президенту невероятно везло. Собственными ли усилиями - или благодаря удаче - он получил все, чего хотел, и даже больше, пишет Би-би-си.

Но верно ли это впечатление - может быть, есть что-то, что Владимиру Путину не удалось? Насколько велики достигнутые в 2016 году успехи, и не несут ли они в себе зародыш будущих трудностей? Об этом рассуждают британские эксперты по России.

Джеймс Никси, руководитель программ изучения России и Евразии Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус):

2016 год был исключительно удачным для Владимира Путина. В узких рамках того, что сам он считает интересами России (но что точнее называть интересами Кремля), год превзошел самые смелые ожидания.

Соединенное Королевство находится в конституционном кризисе огромного масштаба.

Пропутинские (или считающиеся таковыми) политические силы добились успехов по всей Европе, и - в первую очередь - в США.

Путин навязал Западу свою повестку дня в Сирии и не пошел ни на какие уступки по Украине.

Невозможно назвать ни одной области, где он потерпел бы поражение. Даже российская экономика завершает год ростом - хоть и небольшим, менее 1%.

Это не означает, что у России нет серьезных долгосрочных трудностей и ее дальнейший путь будет усыпан розами. Проблемы в отношениях с Европой и Америкой еще предстоит решить. Экономика остается в стагнации. Но конкретный период оказался удачным.

Я думаю, что Дональд Трамп по своей психологии - человек сделок, а не принципов. Он ищет лучших отношений с Москвой. Насколько далеко он будет готов ради этого зайти, неизвестно, но полагаю, дальше, чем Джордж Буш и Барак Обама. Поэтому для Москвы он, вероятно, окажется более удобным партнером.

Брекзит делает голос Кремля в Европе более громким, потому что маргинализирует Британию, исторически всегда придерживающуюся твердой линии в отношении России.

Не думаю, что Путин рассматривал британский референдум как дело первостепенной важности и так уж сильно переживал за его исход, но, если бы он мог проголосовать, несомненно, голосовал бы за брекзит.

Российское присутствие в Сирии порой сравнивают с войной в Афганистане 1980-х годов. На мой взгляд, сирийская ситуация для Москвы лучше афганской - по двум причинам.

Во-первых, в Сирии нет массированного участия российских сухопутных войск, а следовательно, большого количества жертв.

Во-вторых, Афганистан был предметом идеологической гордости. Путин не имел перед Башаром Асадом таких исчерпывающих обязательств, как СССР - перед коммунистическим режимом в Кабуле. Путин может проявлять гораздо больше гибкости - в зависимости от обстоятельств усиливать давление на противников Дамаска или ослаблять российское участие без большого ущерба для своего престижа.

В отношении Украины ему психологически труднее делать уступки, потому что он воспринимает Украину как часть исторической Российской империи.

Однако не надо впадать в крайность и преувеличивать успехи Владимира Путина. Он не всемогущ. Его желания сталкиваются с серьезными ограничениями, накладываемыми прежде всего экономикой.

Ожидается, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году.

Как сказал кто-то из великих, нельзя долго кормить людей славой вместо хлеба.

Сэм Грин, директор Института России лондонского университета Кингс-колледж:

Мне такая точка зрения [об исключительно успешном для Путина годе] кажется довольно странной. По всем пунктам.

Во-первых, экономика России, если не ошибаюсь, заканчивает год с приростом ВВП на 0,7%. Сложно назвать это удачным показателем.

Ряд громких отставок и «дело Улюкаева» - тоже не от хорошей жизни.

Если смотреть на внешнюю политику, то там мы видим конфликты в Украине и в Сирии, которым не видно ни конца ни края. Также не видно никаких признаков восстановления положительных плодотворных отношений с Европой и США. Китай заменой тоже не стал.

К удачам Путина причисляют избрание Трампа и брекзит. Но это все кот в мешке. Пока непонятно, какую выгоду получит Россия от пребывания Трампа в Белом доме и выхода Великобритании из Евросоюза (если он вообще состоится).

Список людей, обманутых Трампом, довольно длинный. На месте Путина я бы задумался о том, чего стоят обещания и заявления человека, который четырежды побывал банкротом.

Что касается брекзита, он на руку Путину лишь в том плане, что вселяет неуверенность в ряды условного Запада, заставляет его больше заботиться о своих внутренних проблемах и меньше обращать внимания на то, что делает Кремль. Но это негативная повестка дня, которая не может привести к положительным, конструктивным результатам для России.

В Сирии Россия заявила о себе, причем довольно успешно. Она доказала, что может проецировать силу на средние и дальние расстояния и одновременно вести два конфликта - на Украине и на Ближнем Востоке.

Но при этом она ввязалась в борьбу, в которую никто не хотел ввязываться. Не видно того, что по-английски зовется «стратегией выхода».

Россия может влиять на текущую ситуацию, но нет оснований думать, будто ее вмешательство на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе закончится лучше, чем прошлые аналогичные вмешательства США и Британии.

Да, что-то Москва смогла сделать, но к чему это в итоге приведет - опять-таки неизвестно.

Если заботиться не о реальных проблемах России, а о том, что говорят на Западе, то действительно можно прийти к выводу, что Путин получает все, что хочет.

Большинство европейских и американских комментаторов сегодня переоценивают его могущество. И в Сирии все зависит от Путина, и страны Балтии он захватит за 48 часов, стоит только захотеть, уже и президента США назначает по своей воле. Здесь, безусловно, есть преувеличение.

Россия стала заметна - прежде всего в военной области, - как не была заметна очень давно. И маятник восприятия отклонился слишком далеко. Если раньше Россию утрированно не принимали в расчет, то теперь - утрированно принимают.

Людям свойственно винить заграницу, коварный Кремль, масонов или всемирный халифат - вместо того чтобы глядеть в корень собственных проблем. Эта калька присуща некоторым российским деятелям, в том числе близким к Кремлю, она наблюдается и на Западе.

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