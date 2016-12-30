Тоом после встречи с Асадом: есть надежда, что на этот раз перемирие в Сирии будет успешным

Такую оценку перспектив сирийского перемирия Яна Тоом дала в телефонном интервью «Актуальной камере на эстонском языке» в четверг, 29 декабря, комментируя итоги своей встречи с Асадом в составе делегации российских и европейских парламентариев, передает Rus.ERR.

По ее словам, на встрече обсуждалась международная обстановка и санкции, но основной темой было соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено в четверг.

По оценке евродепутата, на этот раз шансов у перемирия больше. «Когда я в прошлый раз встречалась с президентом Башаром Асадом [в июле этого года — прим. ред.], то его отношение к политике Турции и даже лично к [президенту Турции] Тайипу Эрдогану было намного воинственнее», - сказала Тоом, добавив, что в этот раз он казался намного конструктивнее и спокойнее.