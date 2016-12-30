Фото: президент Польши посетил похороны водителя, чей грузовик использовался при теракте в Берлине

Помимо Дуды на похоронах присутствовали вице-спикер сейма Йоахим Бруджиниский и глава канцелярии премьер-министра Беата Кемпа. Накануне участие Дуды в похоронах подтвердил глава президентской пресс-службы Марек Магеровский. Он также уточнил, что Дуда примет участие в похоронах не как президент, а как частное лицо: «как кто-то, кто хотел бы напрямую выразить соболезнования и сочувствие семье первой жертвы этого ужасного теракта».

Теракт в Берлине произошел 19 декабря. 40-тонный грузовик с польскими номерами въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, убив 12 человек и ранив почти 50. Позднее выяснилось, что за рулем грузовика находился выходец из Туниса Анис Амри. Спустя несколько дней он был убит в Милане сотрудниками итальянской полиции.

Сразу после теракта в прессе сообщалось, что водитель грузовика Лукаш Урбан, вероятно, был жив во время атаки и мог оказывать сопротивление террористу, помешав ему убить еще больше людей. Однако позднее следственная группа пришла к выводу, что 37-летний поляк был смертельно ранен выстрелом в голову незадолго до теракта и потому был не в состоянии вмешаться в происходящее. В поселке Рожново в 40 км от польского города Щецина Урбана ждали жена и 17-летний сын, родители и другие родственники, сообщало DW.

Трагедия в Берлине стала потрясением для всего польского сектора автоперевозок. В стране разгорелась дискуссия о безопасности водителей, ведь каждый четвертый дальнобойщик Европы - гражданин Польши. В первый день после трагедии польские дальнобойщики почтили память своего коллеги громким гудком. В центре Щецина установлена мемориальная доска в память о жертвах теракта в Берлине.