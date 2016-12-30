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Центрист Энн Ээсмаа: я бы посоветовал Яне Тоом не лететь в Сирию

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Член правления Центристской партии и вице-председатель Рийгикогу Энн Ээсмаа сказал, что из-за сложности ситуации он посоветовал бы своей соратнице по партии, евродепутату Яне Тоом не лететь в Сирию.

«Если бы Яна до поездки спросила меня, ехать или не ехать туда, то я бы посоветовал ей этого не делать. Во-первых, ситуация в Сирии очень тяжелая и неоднозначная, а, во-вторых, речь идет о таком опасном регионе, где за любым словом или поступком могут последовать крайне противоречивые интерпретации и домыслы», - объяснил Ээсмаа порталу ERR.

В то же время он не считает, что это как-то повлияло на внешнюю политику Эстонии и подчеркивает, что это был частный, а не официальный визит члена Центристской партии и Европарламента в Сирию.

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