Центрист Энн Ээсмаа: я бы посоветовал Яне Тоом не лететь в Сирию

«Если бы Яна до поездки спросила меня, ехать или не ехать туда, то я бы посоветовал ей этого не делать. Во-первых, ситуация в Сирии очень тяжелая и неоднозначная, а, во-вторых, речь идет о таком опасном регионе, где за любым словом или поступком могут последовать крайне противоречивые интерпретации и домыслы», - объяснил Ээсмаа порталу ERR.

В то же время он не считает, что это как-то повлияло на внешнюю политику Эстонии и подчеркивает, что это был частный, а не официальный визит члена Центристской партии и Европарламента в Сирию.