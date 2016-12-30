Фото и видео: в Таллинне столкнулись легковушка и автобус

На Нарвском шоссе в Таллинне столкнулись автомобиль Audi и маршрутный автобус.
Пострадавших нет.
В результате столкновения машину отбросило на трамвайные рельсы, из-за чего движение трамваев было нарушено более часа.
Из-за аварии, которая произошла сегодня днем на Нарвском шоссе в Таллинне, более часа было нарушено движение трамваев.
На Нарвском шоссе в Таллинне столкнулись автомобиль Audi и маршрутный автобус.
Пострадавших нет.
В результате столкновения машину отбросило на трамвайные рельсы, из-за чего движение трамваев было нарушено более часа.
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