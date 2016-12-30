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Allikas: Postimees

Фото и видео: в Таллинне столкнулись легковушка и автобус

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Из-за аварии, которая произошла сегодня днем на Нарвском шоссе в Таллинне, более часа было нарушено движение трамваев.

На Нарвском шоссе в Таллинне столкнулись автомобиль Audi и маршрутный автобус.

Пострадавших нет.

В результате столкновения машину отбросило на трамвайные рельсы, из-за чего движение трамваев было нарушено более часа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАaudiавтобусдтпталлинн
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