Фото и видео: в Таллинне столкнулись легковушка и автобус

Сбежавшего после ДТП 83-летнего Ивана нашли в торговом центре

Вскоре после того, как распространилось сообщение о том, что полиция просит содействия в розыске 83-летнего Ивана, который сегодня утром ушел в неизвестном направлении из социального дома в Тарту и пропал, охранник одного из тартуских торговых центров заметил подходившего под описание мужчину. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что это действительно Иван. С ним все в порядке, полиция доставит его домой к родственникам в Йыгевамаа.