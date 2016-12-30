Фото и видео: в Таллинне фургон врезался в легковой автомобиль

Как пишет портал Tallinn City, участниками ДТП стали фургон Peugeot и легковой автомобиль Mercedes-Benz с финскими регистрационными номерами.
Скорая помощь доставила в больницу водителя Mercedes.
Сегодня, 30 декабря, около 9.00 на Мустамяэ-теэ в Таллинне произошло ДТП: фургон въехал сзади в легковой автомобиль.
Как пишет портал Tallinn City, участниками ДТП стали фургон Peugeot и легковой автомобиль Mercedes-Benz с финскими регистрационными номерами.
Скорая помощь доставила в больницу водителя Mercedes.
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