В 2017 году Statoil переименует все бензоколонки

«Переход на новый бренд должен состояться весной или летом 2017 года, точнее сказать пока не можем, идет подготовка к изменениям», - сообщила BNS менеджер по продажам Statoil Диана Вейгель.

Изменение связано с переходом нынешнего собственника Statoil, концерна Alimentation Couche-Tard, на новый глобальный бренд Circle K.

Процесс переименования затронет все бензоколонки в Скандинавии, Балтии, Польше и России.

В США и Азии новый бренд заменит использовавшиеся ранее торговые марки Mac's, Circle K и Kangaroo Express и коснется почти 12 000 заправок и магазинов. Концерн Alimentation Couche-Tard обеспечивает работой более 100 000 человек по всему миру.

До 2010 года Statoil Fuel & Retail был дочерней компанией норвежского концерна нефте- и газодобывающего концерна Statoil ASA. В 2012 году Statoil Fuel & Retail перешел в собственность одной из крупнейших глобальных розничных сетей Alimentation Couche-Tard Inc (Couche-Tard). Новый владелец сохранил право использования бренда Statoil до 2021 года.

Couche-Tard планирует превратить Circle K самой популярной в мире сетью для заправки и удобных покупок. Предполагается, что с помощью единого глобального бренда добиться этой цели будет проще.