Украина подготовила иск против России о нарушении Договора о дружбе

«В так называемом Большом договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», - цитирует Пристайко портал NEWSru. Пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, Украине есть за что ее судить, подчеркнул он.

По словам замминистра, работа над иском проходила на протяжении года, теперь эта подготовка закончилась.

Как отмечает РИА «Новости», ранее глава МИД Украины Павел Климкин ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Киев продлевать действие этого договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. В документе говорилось о стратегическом партнерстве двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Стороны обязались не заключать с третьими странами договоров, направленных против друг друга, не допускать использования своей территории «в ущерб безопасности другой стороны», а также сокращать вооруженные силы и вооружение.

При этом Украина и Россия договорились обеспечить защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создать условия для поощрения этой самобытности.

В договоре также отмечалось, что страны создадут равные возможности и условия для изучения русского языка на Украине и украинского языка в Российской Федерации, а также подготовки кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях.

Соглашение было заключено сроком на 10 лет и вступило в силу после ратификации обеими сторонами. В октябре 2008 года документ был автоматически продлен еще на 10 лет.

Напомним, отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала конфликта на Донбассе. С тех пор киевские власти неоднократно обвиняли Россию в аннексии части своей территории, ведении военных действий на юго-востоке Украины и называли «агрессором».

Вслед за Западом Украина ввела несколько пакетов санкций против РФ. Так, в сентябре прошлого года Киев объявил о введении санкций против российских физических и юридических лиц. В санкционном списке оказались 388 физических лиц. Тогда же санкции были применены в отношении 105 юридических лиц, среди них «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“», «Банк Москвы», «Газпромбанк», Первый канал, НТВ, «Россия-24», «Аэрофлот». Позже санкционный список неоднократно пополнялся.

В последний раз санкции Киева против РФ были расширены накануне, 29 декабря. В черный список попали лица, избранные в Госдуму «по результатам выборов в Крыму и Севастополе», члены избиркомов, украинских предприятий в Крыму, которые были перерегистрированы. Отмечалось, что ограничения были введены «в связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины».

В Москве все обвинения, выдвигаемые Киевом, отвергают. Российские власти заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе, а Крым присоединился после законно проведенного референдума.