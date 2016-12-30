Полиция Бразилии подтвердила факт убийства посла Греции

Полиция уже допросила супругу посла. Она проходит по делу о его убийстве в качестве подозреваемой вместе с еще несколькими людьми. Следователи полагают, что у женщины был роман с неназванным сотрудником полиции.

До этого бразильские власти сообщали об обнаружении машины и сильно обгоревшего тела в ней, но не готовы были с уверенностью заявить, что погибший - сам посол, призывая дождаться результатов экспертизы.

Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол Греции Кириакос Амиридис, стало известно утром 30 декабря.

Греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.