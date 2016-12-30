Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Отвечает руководитель отдела консультаций Трудовой инспекции Анни Райгна:

Нет. Сокращенный рабочий день не влияет на отпуск. Также у работника нет права в другое время требовать сокращенного рабочего дня. Цель сокращения рабочего дня заключается в том, чтобы накануне государственного праздника люди работали на три часа меньше. И больше ни в чем.

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