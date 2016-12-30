В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

На линии 1А дополнительные выходы автобусов на маршрут будут происходить из центра города в 01:00, 02:00, 03:00, а с другого конца – в 01:30, 02:30, 03:30.

Автобусы линий 8, 40, 60, 63, 67 и 68 будут отходить из центра города в 01:00, 02:00, 03:00 и с другого конца – в 00:30, 01:30 и 02:30, а автобус 8-й линии – еще и в 3:30.

Автобус 18-й линии будет выходить из центра города в 01:00, 02:10, 03:20 и отправляться в обратный путь в 00:30, 01:35 и 02:45.

Ночные автобусы линий 1А и 8 будут отходить с остановки Хобуяама (перед бывшим магазином «Таллинн»), линий 18, 40 и 52 – с этой же остановки, но у бывшего здания Главпочтамта, линий 60, 63, 67 и 68 – со своих обычных остановок.

Троллейбусы линий 1 и 3, а также автобусы линии 42 дополнительно будут отходить от остановки Каубамая ночью в 01:00, 02:00, 03:00 и отправляться в обратный путь с другого конечного пункта в 00:30, 01:30 и 02:30.

Дополнительные рейсы автобуса линии 52 с остановки Хобуяама в сторону Копли намечены на 01:00, 02:00, 03:00, а из Копли – в 01:30 и 02:30.