В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева

По предварительной информации, злоумышленники подстерегли Мирзаева около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. В него несколько раз выстрелили, в том числе в лицо, а также избили битой, утверждает телеканал, сообщает портал Newsru.com.

Источник "Интерфакса" утверждает, что произошла "потасовка со стрельбой в воздух".

"Лайф" утверждает, что нападавшие были обескуражены напором бойца и скрылись с места происшествия в панике. Мирзаев был доставлен в одну из больниц, характер ранений на момент написания заметки не уточняется.

В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда.

В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.